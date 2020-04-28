Авиапассажиров обяжут носить маски после снятия ограничений на полеты

Москва, 28 апреля. Пассажиры в самолетах должны будут носить маски и перчатки после возобновления международного авиасообщения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире телеканала «Россия 24» у Поповой поинтересовались, будут ли действовать какие-нибудь предписания, после снятия ограничений по полетам.

«Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация, но абсолютно точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона самолета — бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха», — ответила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, данные рекомендации можно будет применять и при использовании других видов транспорта.

Согласно последним данным, в России в общей сложности новым типом коронавируса инфицированы 87 147 человек, 797 пациентов скончались, выздоровели 7 346 человек. Таким образом, Россия обогнала Китай по числу заболевших COVID-19. В мире число инфицированных превысило 3 млн человек, передавала «Газета.ру».

Ранее в понедельник Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая, передавал RT. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.