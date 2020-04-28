В России предложили продвавать медицинские маски в автоматах на вокзалах и ТЦ

Москва, 28 апреля. Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев выступил с инициативой продавать маски и дезинфицирующие средства для рук через вендинговые автоматы в общественных местах.

С таким предложением парламентарий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину.

Свищев отмечает, что использование масок в местах массового скопления людей признано важной и необходимой мерой защиты от коронавируса.

«В этой связи предлагаю осуществлять продажу масок и дезинфицирующих средств в торговых автоматах (так называемых вендинговых аппаратах), установленных в магазинах, на вокзалах и в других местах скопления людей», — пишет в своем обращении депутат.

Также он предложил раздавать маски и средства для дезинфекции людям в местах массового скопления после окончания пандемии. По его словам, данное решение уже успешно реализуется в европейских государствах.

Ранее специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГО ЧС) МЧС РФ посоветовали гражданам ходить в магазины только в защитных масках и по возможности надевать перчатки, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».