Эксперт рассказал о взломе хакерами камер смартфонов

Москва, 28 апреля. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев сообщил, что запись хакерами разговоров и фотографий пользователей смартфонов является распространенной ситуацией.

По словам Тимофеева, современные технологии позволяют злоумышленникам «считывать» практически любые данные со смартфонов, полной конфиденциальности не может гарантировать ни один из мессенджеров.

«Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также геолокации, файловой системе, истории поиска, телефонным переговорам, переписке в мессенджерах и прочим данным — это реальность», — сообщил специалист.

Он подчеркнул, что доступ к данным можно получить с помощью разных технологий и на разных уровнях. В частности, на уровне производителя хакеры могут делать с вашим смартфоном абсолютно все, вплоть до дистанционного необратимого отключения телефона.

Единственным надежным способом защиты Тимофеев назвал полное шифрование всех входящих и исходящих потоков информации.

Ранее RT сообщил, что в России сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы из более чем 30 хакеров, которая продавала краденые банковские карты через интернет-магазины. Задержания прошли в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Москве, Петербурге и Севастополе. В ходе обысков было изъято более одного миллиона долларов, три миллиона рублей, оружие, наркотики, золотые слитки и поддельные документы.