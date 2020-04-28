Вирусологи оценили возможность роста смертности от COVID-19 в России до уровня КНР

Москва, 28 апреля. Россия обогнала Китай по числу заболевших новым типом коронавируса. По словам вирусологов, в РФ число скончавшихся от COVID-19 при сохранении сегодняшних тенденций может достигнуть китайских значений, если число инфицированных достигнет 200 тысяч человек.

По данным на 27 апреля, общее количество инфицированных COVID-19 в России составило 87 147 человек, в КНР — 83 912. При этом уровень летальности сейчас в шесть раз ниже, чем в Китае — 0,911% умерших от числа заболевших в РФ против 5,52% в Китае.

Задержать распространение коронавируса в стране удалось благодаря быстрому закрытию границы с Китаем. Инфекция в основном проникала в страну со стороны Европы.

Благодаря растянувшемуся пику эпидемии российское здравоохранение успело нарастить коечный арсенал и переквалифицировать медработников. Кроме того, постоянно уточняются протоколы лечения вируса, которые были совершенно не ясны во время вспышки в Китае.

Основным камнем преткновения сейчас является спор о введении жестких или более щадящих карантинных мер.

«Если бы я принимал политическое решение, я пошел бы по пути раннего закрытия границ с локализацией инфекции в отдельном квартале или городе. Плюсы такого решения мы видим на примере Китая, в котором количество новых заражений в день равняется единицам. Жесткие меры нацелены на сохранение всех жизней. Мягкий карантин и естественная вакцинация предполагают жертвование частью населения», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

В России, несмотря на рост числа инфицированных, удается контролировать ситуацию со смертностью. Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов отметил, что прогнозировать итоговую смертность от COVID-19 затруднено, поскольку в регионах ситуация протекает по-разному.

В КНР зафиксировано 4642 летальных исхода, в России — 797. По словам Каримова, при сохранении сегодняшних тенденций Россия достигнет китайских значений, если общее число завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших людей) превысит 47 тысяч, а число инфицированных превысит 200 тысяч.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая, передавал RT. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.