Пандемия может уничтожить рынок крафтового пива

Москва, 28 апреля. Мировой рынок крафтового пива находится в смертельной опасности из-за пандемии коронавируса. Спрос на продукт резко снизился, многие пивоварни оказались под угрозой закрытия. Об этом сообщают американские и европейские СМИ.

В рамках борьбы с коронавирусом власти многих стран установили ограничения на работу кафе, баров и ресторанов. В Соединенных Штатах данное решение оставило тысячи мелких пивоварен без рынков сбыта. Как отмечают аналитики, больше всего пострадали именно мелкие пивоварни, которые поставляют продукцию напрямую в бары, а не в магазины.

Негативное влияние на рынок оказала и отмена главных событий года, для которых пиво является незаменимым атрибутом. Среди таких мероприятий День святого Патрика и баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA.

Европейские пивовары также испытывают сложности. Закрывается немецкая пивоварня Werneck, которая была основана еще в 1617 году и пережила Вторую мировую войну, отмечает Associated Press.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции поднял цены на кофе во всем мире. Отмечается, что люди начали массово скупать кофе в супермаркетах, после закрытия кофеен и ресторанов на карантин. Любителям кофе ничего не остается, кроме как пить его в домашних условиях.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.