На Украине инфицированный подсудимый дважды плюнул судье в лицо

Киев, 28 апреля. Судьи Арбузинского райсуда Николаевской области Украины обратились в генеральную прокуратуру страны с жалобой на подсудимого, который заявил о своей инфекционной болезни, после чего плюнул в судью.

В обращении судей сообщается, что 23 апреля проходило рассмотрение дела о краже с проникновением в жилье и умышленном убийстве. В ходе заседания один из обвиняемых начал скандалить, требуя у судей подтверждающие их статус документы. Мужчина утверждал, что Арбузинский суд якобы ликвидирован.

Используя ненормативную лексику, подсудимый заявил, что суд — «частное предприятие и шарашкина контора», работающая на заказ. Он сказал, что якобы знаком с «хозяином судей» и может «ликвидировать их быстрее, чем сам хозяин». Дебошир пообещал, что коллегия судей будет «сидеть на скамье подсудимых рядом с ним».

Недовольство обвиняемый начал проявлять в тот момент, когда прокурор приступил к оглашению ходатайства о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ответ мужчина вслух заявил, что болен и дважды плюнул судье в лицо.

После этого был объявлен перерыв, в ходе которого провели дезинфекцию помещения, поскольку у подсудимого ранее был выявлен целый ряд заболеваний, в том числе болезни дыхательных путей. Когда заседание возобновилось, мужчина еще раз подтвердил, что имеет хронические заболевания и предупредил, что ему «понятны последствия» для судьи.

«Считаю, что такое поведение свидетельствует об откровенном пренебрежении определенными гарантиями независимости судей, явном неуважении к представителям органов судебной власти. Кроме того, действия обвиняемого создают для меня угрозу заражения инфекционными болезнями, что является опасным для моей жизни», — говорится в обращении пострадавшей от плевков судьи.

Отметим, что в документе не уточняется, какие именно хронические болезни были выявлены у подсудимого.