Билл Гейтс сделал прогноз, когда мир полностью справится с пандемией коронавируса

Вашингтон, 28 апреля. Миллиардер Билл Гейтс считает, что миру потребуется от одного до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия пандемии COVID-19. Свои прогнозы основатель Microsoft озвучил в интервью газете Le Figaro.

По мнению Гейтса, на преодоление последствий распространения нового вируса человечеству понадобится от одного года до двух лет. Он подчеркнул, что для того, чтобы преодолеть первый этап пандемии, нужно выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к распространению вируса. По мнению миллиардера, люди надолго изменят свое поведение.

«Даже решения властей не вернут их на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация могут предотвратить смертельный исход», — объяснил миллиардер.

По словам Гейтса, основным шагом к возвращению к нормальной жизни станет успешная разработка вакцины. Он напомнил, что фонд Билла и Мелинды Гейтс участвует в этом процессе.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

На прошлой неделе глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что производство вакцины против коронавируса в России начнется до конца 2020 года. По его словам, ожидается, что с июня начнутся доклинические и клинические исследования.