Венеция, 28 апреля. Жители Венеции обнаружили в опустевших каналах города осьминога.

Как сообщают местные СМИ, крупное морское существо было замечено вблизи площади Пьяццале Рома.

Ученые находят данный факт невероятным. Они не отрицают, что появление осьминога в таком нетипичном месте могло быть чьей-то шуткой.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщал, что с 4 мая правительство страны введет первые послабления общенационального карантина. Но он подчеркнул, что ограничения на передвижения без весомой причины сохранятся. В стране по-прежнему будут действовать правила социального дистанцирования, а также использования средств индивидуальной защиты.

Министр культуры и туризма Дарио Франческини в свою очередь заявлял, что Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Он отметил, что вопрос открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики отдельных стран, граждане которых желают посетить Италию.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».