Названы помогающие снять стресс продукты

Москва, 28 апреля. Эксперты назвали семь продуктов питания, позволяющих быстро избавиться от беспокойства и тревоги.

Как сообщает «Ридус», еда остается одним из самых доступных способов снять стресс. Главное — не злоупотреблять, заедая каждую досадную неприятность, чтобы не начать переживать из-за лишнего веса.

Первым в списке идет шоколад, оказывающий прямое влияние на выработку в человеческом организме серотонина и дофамина, поднимающих наше настроение. Горький шоколад также снижает уровень гормона стресса — кортизола.

Содержащиеся в йогурте пробиотики, как утверждают специалисты, могут положительно влиять на работу областей мозга, отвечающих за эмоции и ощущения. Важно употреблять в пищу качественный йогурт, который можно сделать самостоятельно из продающейся в аптеках бактериальной закваски и молока.

Далее — бананы, в которых содержится триптофан, способствующий выработке сератонина и мелатонина. Умеренное употребление бананов перед сном успокоит и поможет крепко уснуть.

Свежие, а также замороженные ягоды, такие как голубика и черника, богаты антиоксидантами и витамином С. Они понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и оказывают благотворное влияние на иммунитет.

Еще один полезный продукт — куриные яйца, желток которых является отличным источником витамина D. Его нехватка в организме вызывает повышенную утомляемость, ухудшает настроение и может вызвать стрессовое состояние. С яйцами важно соблюдать умеренность, употребляя в пищу не более шести штук в неделю, поскольку они также вызывают увеличение в крови «плохого» холестерина.

«Запивать» стресс можно ромашковым чаем, который станет отличной заменой антидепрессантам. Американские ученые выяснили, что ромашка успокаивает людей с генерализованным тревожным расстройством, при котором беспокойство становится привычным состоянием, приводящим к быстрой и сильной утомляемости.

Ранее «Известия» сообщили, что ручная стирка, мытье посуды и уход за цветами помогут снять стресс в период самоизоляции.