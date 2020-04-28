Алексей Воробьев пожаловался Бузовой на одинокую жизнь в Лос-Анджелесе

Москва, 28 апреля. Певец и актер Алексей Воробьев в прямом эфире с Ольгой Бузовой в Instagram признался, что ему нелегко живется в Лос-Анджелесе, где он сейчас в одиночестве находится в самоизоляции.

32-летний певец все еще ходит в холостяках, не имея возможности завязать отношения из-за загруженности работой. В последнее время он живет в США, надеясь покорить Голливуд.

Введенный из-за пандемии коронавируса карантин застал Воробьева в Лос-Анджелесе. Во время эфира с Бузовой, артист признался, что проводит время в самоизоляции в одиночестве.

«Мне бы очень хотелось разделить жизнь и самоизоляцию с кем-то, но пока нет такого человека. Мне трудно где-то познакомиться. Я вообще редко из дома выхожу. Все снимаю и монтирую дома. Где же мне знакомиться?» — заявил музыкант.

До введения всеобщих ограничительных мер Воробьев успел сняться в сериале для Netflix «Космические войска», который вскоре смогут увидеть зрители. Артист уверен, рано или поздно ему удастся покорить Голливуд, передает СтарХит.

«Меня в Москве никто не ждет. У меня вся жизнь в Лос-Анджелесе. Конечно, жить здесь сложно психологически. Я же все начинал с нуля: когда ты выходишь на улицу в Москве, тебя все узнают, а тут — нет. Тут ты должен заново все доказывать», — отметил артист.

Ранее телеведущая и звезда реалити-шоу «Дом 2» Алена Водонаева призналась, что часто плачет в самоизоляции, поскольку очень скучает по общению с людьми. По ее словам, с 13 марта она не видела никого, кроме сына Богдана и курьеров. Звезда удивлена, как ей — социопату и интроверту — настолько не хватает контактов с окружающими.

Больше всего телеведущую расстраивает бесконечное количество домашних дел, в чем отнюдь не помогают кот и сын.