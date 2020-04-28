Подольская рассказала о бытовых конфликтах с Пресняковым

Москва, 28 апреля. Наталья Подольская и Владимир Пресняков живут вместе уже 15 лет. У них редко возникали конфликты, однако в условиях режима самоизоляции ссоры знаменитости начали «тявкаться из-за мелочей».

По словам 37-летней певицы, находится на одной территории 24 часа в сутки очень сложно. Поэтому они с мужем стараются днем посвящать себя личным делам, а друг другу уделяют внимание только вечером.

«Мы с Володей начали тявкаться из-за мелочей. Иногда мы уходим в разные комнаты, чтобы побыть в одиночестве. Но быстро успеваем соскучиться друг по другу», — рассказывает Подольская.

Она говорит, что на бытовой почве конфликтов у них почти не возникает. Домашние обязанности у них разделены.

«Володя, например, ни разу сам посуду не помыл, и я не буду его заставлять. Если он не делал этого до встречи со мной, почему я должна его заставлять?», — говорит певица.

На плечах Преснякова лежит вызов сантехников и электриков, объясняет Подольская. Она отмечает, что благодаря карантину у них в семье появились новые традиции.

«Я встаю в 08.30, бужу сына. Мы обнимаемся, читаем утреннюю молитву, чистим зубы. Потом передаю сына няне и иду спать еще на пару часов. Днем тоже с сыном. Также мы с Володей поем вместе, записываем музыкальные видео, а по вечерам, когда сын уже спит, смотрим сериалы», — поделилась подробностями певица.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков-младший помог супруге Наталье Подольской привести в порядок волосы, чем в очередной раз доказал, что заслуживает звание «идеального мужа». Пресняков ради страдающей жены опробовал роль стилиста и самостоятельно покрасил жене волосы в огненно-рыжий цвет.