Новая Зеландия объявила о победе над коронавирусом в стране

Веллингтон, 28 апреля. Власти Новой Зеландии заявили, что им удалось одержать победу над коронавирусом в стране.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, стране удалось «избежать худшего» в борьбе с коронавирусом. Она говорит, что пресечь распространение болезни удалось благодаря строгим ограничениям, введенным в самом начале пандемии. Власти страны сразу перекрыли границы и отправили на карантин прибывших из других государств людей. В Новой Зеландии закрыли парки и места общественного пребывания. Ограничения коснулись даже сервисов для доставки еды. Постепенно Веллингтон снимает ограничительные меры.

Согласно последним данным, в Новой Зеландии выявлено 1,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 19 пациентов.

Ранее эксперты из Deep Knowledge Group назвали самые безопасные страны в период пандемии коронавируса. Исследователи опирались не только на объем принятых мер, но и на их эффективность. По мнению аналитиков, лучше всех справиться с коронавирусом удалось Израилю. На втором месте оказалась Германия, на третьем — Южная Корея.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.