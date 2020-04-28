Вирусолог рассказал о способности коронавируса атаковать мозг

Лондон, 28 апреля. Коронавирусная инфекция, поражая помимо органов дыхания и другие ткани, может вызывать опасные последствия, заявил вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании. По словам ученого, вирус способен напрямую атаковать мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, что приводит к тяжелым неврологическим последствиям.

Вирусолог сообщил, что коронавирус вызывает неврологические расстройства, поражая мозг. Кроме того, вирус становится причиной нарушения работы сердца, желудочно-кишечного тракта, негативно влияет на свертываемость крови.

Специалист уточнил, что вирус может напрямую атаковать мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

Еще одним опасным проявлением коронавируса, по словам Россмана, является симптом Гийена-Барре, когда иммунная система ошибочно атакует клетки периферических нервов, что приводит к мышечной слабости, а в крайнем случае — к параличу, передают «Известия».

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В понедельник зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что только сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит прийти в России к снижению числа заражений COVID-19, передавал RT. По словам депутата, предстоящие праздники россиянам стоит провести, соблюдая ограничительные меры.