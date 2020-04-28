Психоаналитик рассказал, с чем столкнутся россияне после карантина

Москва, 28 апреля. Около 20% россиян по окончанию карантина могут столкнуться с рядом проблем психологического характера, включая различные виды зависимостей. Об этом предупредил врач-психотерапевт Андрей Курпатов.

Он отметил, что во время пандемии россияне погрузились в цифровую зависимость, что неизбежно скажется на их здоровье и социальных связях. Другие эксперты добавили, что список возможных психических расстройств не ограничивается лишь цифровой зависимостью.

По мнению клинического психолога и преподавателя Московского института психоанализа Натальи Ошемковой, спектр возможных последствий может быть самым широким.

«Какие-то люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации. Есть риски развития психических заболеваний, которые уже были. Например, людям с тревожными расстройствами сейчас приходится тяжелее, чем до пандемии», — объяснила она.

Особое внимание психолог уделила посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР), отметив, что оно образуется отдельно от цифровой зависимости; более того, последняя не увеличивает риск возникновения ПТСР.

При этом, избавиться от ПТСР без специалиста не получится, уверена Ошемкова. Она посоветовала не читать все новости про коронавирус подряд, а также стараться практиковать медитацию и занятия йогой.

Напомним, что в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.