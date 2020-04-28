В ВСУ пожаловались на больных туберкулезом и гепатитом призывников

Киев, 28 апреля. Медицинское командование вооруженных сил Украины пожаловалось на военкоматы, призывающие на службу больных туберкулезом и гепатитом.

В ВСУ отмечают, что число военнослужащих с болезнями, освобождающими их от призыва, значительно снизилось по сравнению с 2014-2015 годами, когда на Украине была объявлена мобилизация. Для сравнения, если в 2015 году в составе украинской армии было выявлено более 400 больных туберкулезом, то за четыре месяца 2020 года — не более 20. Тем не менее, такие случаи продолжают фиксироваться. В командовании ВСУ отмечают, что это происходит по причинам, на которые военные не могут повлиять напрямую.

«Внештатные военно-врачебные комиссии военных комиссариатов признают годными к военной службе лиц, страдающих или переболевших туберкулезом, вирусным гепатитом или вообще освобожденных из вооруженных сил Украины по состоянию здоровья», — сообщает командование медицинских сил ВСУ.

Один из таких случаев был зафиксирован в текущем году, когда в ходе обследования военнослужащих в одной из бригад украинской армии «было обнаружено лицо, освобожденное несколько лет назад по состоянию здоровья после перенесенного заболевания туберкулезом».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал «треплом» майора ВСУ, обвинившего главу государства в уклонении от службы в армии. Офицер подошел к Зеленскому и рассказал, что тому были направлены четыре повестки, причем три из них еще в 2014 году. В ответ президент обвинил майора во лжи, назвав его «треплом».