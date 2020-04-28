Трамп назвал условие для восстановления авиасообщения США с ЕС

Вашингтон, 28 апреля. Восстановление авиасообщения США с Евросоюзом будет зависеть от европейской стороны, заявил президент США Дональд Трамп.

«Это зависит от того, насколько долго у Европы займет процесс лечения... Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они тоже хотят», — отметил глава государства во время пресс-конференции.

Напомним, что ранее Дональд Трамп запретил въезд в США из государств Шенгенской зоны. Европейский союз в свою очередь также запретил въезд неграждан ЕС. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за скорейшее возобновление авиасообщения, так как Афины теряют большие суммы от отсутствия туристов.

Также во время брифинга Трамп заявил журналистам, что у него имеются сведения о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако какие-либо подробности раскрывать отказался.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 амеhttps://riafan.ru/uploads/2020/04/28/orig-1588031195Pvjrn8BiRH9ebXHbVYkqFUQzU0kDCYkTDDNR4mMK.jpegриканцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».