Погребинский объяснил, почему назначение Саакашвили не поможет Зеленскому

Киев, 28 апреля. Назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины не поможет украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрешить споры с Международным валютным фондом (МВФ), считает украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам Погребинского, Украина уже находится в тяжелой ситуации, а назначение Саакашвили на пост вице-премьера лишь усугубит ее. Эксперт назвал грузинского политика «экспериментатором, который будет морочить голову».

«Может быть, Зеленский считает, что у него не получается договориться с МВФ, а у него получится. Я не думаю, что у него получится больше, чем хочет МВФ. Мне кажется, когда Рада проголосует и президент подпишет этот условно «антиколомойский» закон, то МВФ выделит нам деньги», — заявил Погребинский.

Политолог добавил, что деньги МВФ не решат украинских проблем, и экономисты это понимают. В частности, Украина все еще не разобралась с долгом в 17 миллиардов долларов, который она физически не в состоянии отдать. Единственным реальным вариантом является реструктуризация долга и выплата его по частям с использованием денег МВФ.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ. Соответствующее предложение ему сделал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства.