Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Вашингтон, 28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом на территории Соединенных Штатов улучшается.

Об этом американский лидер рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.

«Все части страны либо в хорошей форме, либо там дела улучшаются в том, что касается коронавируса», — заявил он.

Трамп добавил, что число подтвержденных случаев COVID-19 снижается в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане. По его словам, в других очагах эпидемии ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Отметим, США возглавляют список государств с наибольшим числом людей, заразившихся коронавирусом нового типа. На сегодняшний день в Соединенных Штатах зафиксировано более 987 тысяч случаев COVID-19, от осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончались 55 952 человека, более 111 тысяч выздоровели.

Как пишет «Газета.ру», Белый дом обвинил Китай в продаже США некачественных тестов на коронавирус. По словам экономического советника президента Соединенных Штатов Питера Наварро, КНР якобы продает «поддельные тест-системы».

«Китай наводняет нас этими некачественными тестами. Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные комплекты для тестирования», — сказал Наварро.

Ранее американские власти уже обвиняли Пекин в сокрытии реальной информации о распространении коронавируса на территории Китая и выдвигали версии о том, что эпидемия COVID-19 началась якобы после утечки в китайской бактериологической лаборатории.

В декабре прошлого года власти КНР уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 3,036 миллиона случаев COVID-19, от осложнений скончались 210 804 человека, более 891 тысячи выздоровели.