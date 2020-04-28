Трамп заявил, что в курсе состояния здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 28 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в курсе состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако какие-либо подробности раскрывать отказался.

«Да, у меня есть очень хорошие соображения на этот счет, но я не могу говорить об этом сейчас», — заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Он пожелал Киму «всего лучшего», в очередной раз повторив, что у него «очень хорошие отношения с ним».

«Я, в общем-то, знаю, как у него дела. И вы, возможно, услышите об этом в не столь отдаленном будущем», — добавил глава Белого дома.

Слухи об ухудшении здоровья главы КНДР возникли после того, как Ким 15 апреля пропустил празднование дня рождения его деда, отца-основателя страны Ким Ир Сена. Его видели в последний раз за четыре дня до этого на заседании правительства.

Кроме того, ранее американская разведка узнала, что глава КНДР проходит курс операций в связи с проблемами с сердечно-сосудистой системой. Как рассказал источник телеканала CNN, сейчас трудно оценить тяжесть состояния Кима.

А 25 апреля американское издание New York Post сообщило, что 36-летний руководитель Северной Кореи мог погибнуть. Газета, ссылаясь на публикации в гонконгских СМИ, написала о том, что политик находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце, которую он перенес в начале апреля.

Трамп же уже неоднократно заявлял, что сообщения об ухудшении здоровья Кима недостоверны.

При этом в СМИ активно обсуждают информацию о том, что сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон может возглавить КНДР в случае его смерти. По данным японских СМИ, еще с конца прошлого года северокорейские власти готовят передачу поста лидера КНДР его сестре на случай, если этого потребуют экстренные обстоятельства.