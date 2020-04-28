Находившегося в метро москвича оштрафовали за нарушение карантина

Москва, 28 апреля. Мещанский суд Москвы оштрафовал на 15 тыс. рублей мужчину, контактировавшего с инфицированным коронавирусом, за нарушение карантина и нахождение в метрополитене.

Мужчина был замечен на платформе станции метро «Комсомольская» на расстоянии более 8 км от места проживания.

«Суд признал Камчыбекова А. Ж. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Напомним, что с 30 марта в столице действует режим самоизоляции. Покидать пределы жилплощади разрешается лишь в исключительных случаях. С 15 апреля для передвижения по городу на общественном или личном транспорте требуется цифровой пропуск. Данные меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее Верховный суд разъяснил, как будут поступать с теми, кто игнорирует нормы самоизоляции на фоне пандемии. Граждане и юридические лица могут получить за подобные нарушения не штраф, а предупреждение. Это будет зависеть от конкретных обстоятельств правонарушения, передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.