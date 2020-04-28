Майкл Мэдсен показал «карантинный» вариант культовой сцены из «Бешеных псов»

Лос-Анджелес, 28 апреля. В Сети опубликован ролик, на котором американский актер Майкл Мэдсен воссоздал одну из культовых сцен криминальной драмы Квентина Тарантино «Бешеные псы».

Как сообщает THR, ролик снят в доме актера. В кадре появляются члены его семьи: жена готовит на кухне, дети играют в бассейне, дочка отдыхает на кровати. При этом у всех у них перевязано «окровавленное ухо», как и у одного из героев фильма — полицейского, которого пытал герой Мэдсена, мистер Блондин.

Все они выгоняют актера, якобы сотворившего это. В конце ролика Мэдсен воссоздает танец из фильма. При это он одет в строгий костюм, как и в фильме. Исключение составили лишь брюки: их артист заменил на домашние пижамные штаны.

«Оставайтесь в безопасности. Оставайтесь дома», — говорится в конце клипа.

В конце февраля сообщалось, что Квентин Тарантино стал отцом в 56 лет. У режиссера и его 36-летней супруги Даниэлы Пик родился мальчик. Израильская певица и модель Даниэла Пик родила Тарантино наследника в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.

Знаменитый режиссер встретил свою будущую жену в 2009 году. Он представлял в Израиле ленту «Бесславные ублюдки». Тарантино и Пик долго встречались. Окончательно окольцевать завидного холостяка Голливуда Пик удалось только осенью 2018 года.

Новостью о грядущем пополнении в семье Тарантино и Пик поделились в августе 2019 года. Для режиссера это первый брак, ранее он всегда отдавал предпочтение работе.