Борисова настаивает на своем праве называть Волочкову «алкоголичкой»

Москва, 28 апреля. Телеведущая Дана Борисова прокомментировала свои слова о балерине Анастасии Волочковой, из-за которых последняя обратилась в суд. По словам Борисовой, речь идет исключительно об оценочных суждениях, на которые она имеет полное право.

Борисова ранее дала интервью изданию «СтарХит», в котором обвинила балерину в неумеренном потреблении алкоголя. В ответ Волочкова подала в суд как на Борисову, так и на издание, взявшее у нее интервью. Телеведущая обратилась к адвокату, чтобы получить консультацию по этому делу.

Как объяснил юрист Алексей Степанов, исковое заявление против Борисовой действительно было подано в Савеловский районный суд, однако его оставили без внимания, так как оно не соответствовало гражданскому законодательству. По словам адвоката, в высказываниях Борисовой не содержалось клеветы или оскорблений в адрес Волочковой, а есть лишь определенные оценочные суждения.

«Достоверность оценочных суждений доказательству не подлежит», — объяснил Степанов.

Сама Борисова также прокомментировала этот инцидент. Она заявила, что имела право назвать Волочкову «алкоголичкой».

«Ибо, если видишь распухшую, неопрятную женщину с запахом алкоголя, то с моим огромным экспертным опытом можно стопроцентно сказать, если ли у нее проблемы», — сказала Борисова.

Отметим, что Дана Борисова не впервые говорит о Волочковой таким образом. Недавно балерина эмоционально прокомментировала прошлые обвинения телеведущей в пьянстве. Танцовщица объяснила нападки в свой адрес банальной завистью, а также назвала Борисову «плебеем» и «мелкой сошкой».