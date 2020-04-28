Джиган показал видео с шикарного дня рождения дочери

Москва, 18 апреля. Рэпер Джиган опубликовал в Instagram видео со дня рождения своей дочери Майи. На кадрах трехлетней девочке в присутствии гостей преподносят огромный торт с горящими свечами.

Торт сделан в стиле замка из мультфильмов Disney, и украшен фигурками принца и принцессы.

Напомним, что отношения рэпера и его жены Оксаны Самойловой не покидают сводки новостей. Пара рассталась еще в марте, этому предшествовал ряд скандалов, когда Джиган начал размещать в Сети странный контент, который заставил его фанатов усомниться в его психологической стабильности. Рэпер даже прошел курс реабилитации по настоянию Самойловой, однако это не спасло их брак. После возвращения девушка окончательно подала на развод. Тогда Джиган в очередной раз отправился в элитную реабилитационную клинику.

Недавно Джиган анонсировал у себя в Instagram выход своего нового трека «Тайны» ко дню рождения супруги и их дочери Майи. Однако подписчики отнесись к творчеству рэпера скептически — многие посчитали, что ситуацией с разладом в семье он лишь хотел привлечь внимание к своим работам

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова подвергла своих детей опасности. Модель и блогер пригласила в свой дом «толпу аниматоров», чтобы отпраздновать сразу два дня рождения – свой и дочкин, тем самым нарушив режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.