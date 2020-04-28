Роскосмос объявил о закупке 100 тысяч защитных масок

Москва, 28 апреля. Госкорпорация Роскосмос на фоне угрозы распространения нового коронавируса объявила о закупке 100 тысяч защитных масок.

Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок.

«Цель закупки: предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди работников госкорпорации Роскосмос», — говорится в техническом задании.

Отмечается, что в течение 14 дней после уплаты аванса должно быть поставлено две тысячи упаковок по 50 масок. Цена договора составляет 3,05 миллиона рублей. Поставляемые маски должны быть новыми, произведенными промышленным способом не ранее 2020 года. Они должны обеспечивать защиту организма «от различных патогенных микробов, микроорганизмов, вирусов, бактерий, загрязняющих веществ из воздуха». При этом им обязательно обладать хорошими воздухопроницаемыми свойствами, отфильтровывать 95% бактерий и не вызывать аллергических реакций.

Как пишет «Газета.ру», накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у 111 сотрудников госкорпорации, трое из них умерли, 11 выздоровели.