В Госдуме назвали единственную возможность победить COVID-19

Москва, 28 апреля. Только сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит прийти к снижению числа заражений новым типом коронавируса, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о продлении ограничительных мер в регионе не майские праздники.

«Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Люди устали, в изолированных условиях находиться очень тяжело. Но нужно выдержать еще немного, чтобы мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться», — заявил Говорин в беседе с RT.

По словам депутата, предстоящие праздники россиянам стоит провести, соблюдая ограничительные меры.

«Нет других путей снижения уровня инфицирования», — подчеркнул он.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.

По данным на вечер 27 апреля, в России в общей сложности зафиксирован 87 147 случаев заражения коронавирусом, умерли 797 пациентов, выздоровели 7 346 человек.