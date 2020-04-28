Украинский военный-наркоман расстрелял двоих сослуживцев в Донбассе

Донецк, 28 апреля. Украинские войска, действующие в Донбассе, продолжают нести небоевые потери. Как сообщает издание «Русская весна», зоне ответственности ОТГ «Восток» два украинских военнослужащих погибли, а еще один – получил ранения.

Сообщается, что на позициях 58-й бригады в районе населенного пункта Зайцево произошло грубое нарушение устава гарнизонной и караульной службы ВСУ. В итоге, между украинскими военными произошла перестрелка.

Прибывшими на место представителями военной прокуратуры Украины было установлено, что один из украинских военнослужащих употребил наркотические вещества. Находясь на дежурстве под их воздействием, он принял приближающуюся группу украинских военнослужащих за солдат противника и открыл огонь на поражение.

В итоге два украинских военнослужащих погибли из-за полученных ранений и недостаточно оперативного получения медицинской помощи. Еще один солдат был ранен. Стрелявший военнослужащий ВСУ скрылся с места происшествия, сейчас военная полиция ведет его поиск.

Напомним, что 19 апреля пьяный боец Вооруженных сил Украины во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета, ранил себя и двух товарищей. Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Военнослужащие первого механизированного батальона 93-й бригады украинской армии решили отпраздновать Пасху. Младший сержант, употребив спиртное, захотел устроить салют из ручного противотанкового гранатомета. В итоге он попал в расположенный рядом блиндаж, серьезно ранив себя и еще двоих сослуживцев.