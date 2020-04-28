Зеленского призвали равняться на Россию в борьбе с COVID-19

Киев, 28 апреля. Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что власти Украины, в отличие от России, оказались не способны оперативно отвечать на вызовы пандемии коронавируса.

В эфире телеканала NewsOne Карасев резко раскритиковал действия Киева в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Он отметил, что украинские власти не смогли быстро мобилизовать ресурсы и привел в пример Россию и Китай.

«Когда коронавирус был на пике в Китае — они построили больницу на 10 000 коек, а в районе Новой Москвы за три недели построили большую больницу. Возможно, у нас не было такой необходимости — строить отдельную клинику, потому что хватало мест в обычных больницах, где в спешке были освобождены места и построены инфекционные боксы. Но модель этой мобилизационной реакции на коронавирус проявлялась именно в том, как и сколько создали больничных коек в той или иной стране. Это говорит, что там, где власть работает, она может мобилизовать ресурсы, сделать это быстро. Можем ли мы сделать так или нет? К несчастью, нет», — отметил политолог.

Он призвал украинскую власть прекратить выступать с «пустыми заявлениями», а начать решение реально существующих проблем в сфере здравоохранения.

«Нужно, чтобы власть не только бодро и громко рассказывала нам в фейсбуке о своих планах и мечтах, а чтобы она четко показывала, что сделано, и чтобы это было видно, а не просто сказано. Строительство большой больницы на тысячи коек необходимо, это факт. Нужно, чтобы власть работала, и больницы открывались, а не закрывались», — подытожил Карасев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что число зараженных коронавирусом нового типа на Украине превысило девять тысяч человек. От инфекции скончались 220 заболевших, 864 пациента, в том числе 169 медиков, выздоровели.