Saxo Bank предупредил о риске нового «обнуления» нефти

Москва, 28 апреля. Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие 4-6 недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, в контексте динамики цен ситуация улучшится, но давление на рынки сохранится ближайший месяц.

«Я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене 0 долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent», — заявил эксперт.

Он говорит, что по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА) в апреле падение спроса на нефть составит 29 млн баррелей в сутки, а в мае показатель замедлится лишь до 26 млн.

«При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 млн баррелей в сутки вместо 9,7 млн», — отмечает Хансен.

Он подчеркивает, что это вызовет большой разрыв на рынке. Если спрос на нефть не вырастет в ближайшее время, то потенциально в мире могут закончиться свободные сырьевые хранилища уже через месяц-полтора.

Также Хансен подчеркивает, что в текущих условиях есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9-12 месяцев, после окончания пандемии коронавируса.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что российская нефть в Северо-Западной Европе обогнала в цене североморский датированный сорт. Эксперты считают, что это произошло из-за резкого падения предложения отечественной нефти в мае, обусловленного соглашениями в рамках ОПЕК+