Sony назвала дату перенесенного из-за COVID-19 релиза игры Last Of Us Part II

Москва, 28 апреля. Японская корпорация Sony объявила, что релиз видеоигры The Last Osf Us II («Одни из нас. Часть II»), ранее перенесенный на неопределенный срок из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, состоится 19 июня.

В пресс-релизе, размещенном на сайте принадлежащего компании семейства игровых консолей PlayStation, отмечается, что релиз The Last Of Us II, который первоначально был намечен на 29 мая 2020 года, перенесли из-за ситуации с распространением нового коронавируса и последовавшего за ним мирового экономического кризиса. Как уточняет Sony, после изменения даты выхода The Last Of Us II было решено также перенести релиз игры Ghost Of Tsushima («Призрак Цусимы») на 17 июня.

В The Last Of Us Part II, как и в первой части франшизы, действие происходит в постапокалиптическом мире на территории США спустя 25 лет после глобальной катастрофы — пандемии, вызванной мутировавшим грибом.

Главной героиней игры стала повзрослевшая Элли — именно ее игроки должны были спасти в первой части. Как сообщают разработчики, в сиквеле внимание фокусируется на элементах стелса и выживания, а геймплей будет еще более динамичным и насыщенным. Враги получат усовершенствованный искусственный интеллект, поэтому сражаться с ними и прятаться будет сложнее — игрокам предоставят несколько вариантов боя, а также возможность избежать столкновения.

Напомним, The Last Of Us, вышедшая в 2013 году, была высоко оценена игроками и критиками, многие называют ее одной из лучших видеоигр своего поколения. Первая часть получила в общей сложности более 240 наград «Игра года» на различных конкурсах и по версиям всевозможных специализированных изданий.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что композитор The Last Of Us Густаво Сантаолалья будет работать над музыкой к сериалу по игре, который выйдет на телеканале HBO.