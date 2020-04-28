Ректор ВШЭ предрек ухудшение экономического состояния среднего класса в РФ

Москва, 28 апреля. Экономическое состояние среднего класса в России может ухудшиться, полагает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. По его словам, сильнее всего порожденный распространением коронавируса экономический кризис ударит по сфере услуг.

Кузьминов предположил, что в свете текущей обстановки в мире доходы будут падать у всех слоев общества, однако основной удар, по его словам, на себя примет средний класс. Эксперт указал, что сильнее всего последствия кризиса будут заметны в сфере услуг и «экономике впечатлений».

Аналитик добавил, что некорпоративный сектор экономики пострадает сильнее от корпоративного, однако первый восстановится намного быстрее.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение российского экономиста, аналитика, статистика, блогера, теле- и радиоведущего Михаила Хазина относительно сценария развития текущего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По словам Хазина,в сложившихся условиях Россия сможет повторить феномен сталинского СССР, когда на фоне общемирового спада 1930-х годов Советский Союз продемонстрировал экономический рост.

Отметим, что рост безработицы отмечается во всех странах мира. Так, министерство труда США сообщило о том, что сейчас являются безработными 4,4% населения, хотя еще месяц назад эта цифра составляла только 3,5%. Германия заявила о том, что при самом хорошем раскладе в стране увеличится количество безработных на 90 тысяч человек. При неблагоприятном раскладе — количество безработных вырастет до 3,6% от общего числа работоспособного населения.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 207 тысяч человек.