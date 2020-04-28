На Украине предложили наказывать за пропаганду чайлдфри и «неестественный» секс

Киев, 28 апреля. На сайте Верховной рады опубликован законопроект о запрете пропаганды разводов и призывов к отказу от рождения детей. Инициатором проекта выступил депутат от ОПЗЖ Олег Волошин.

Согласно законопроекту, в УК предлагается внести изменения относительно установления уголовной ответственности за публичные призывы и пропаганду отказа от рождения детей, разрушения института семьи, разврата, а также внебрачных и неестественных сексуальных отношений. Предлагается установить штрафы от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен или предусмотреть лишение свободы сроком до 5 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы демографическая ситуация на Украине стала критической, которая во многом связана с кризисом института семьи и отказом от рождения детей.

По словам Олега Волошина, данная инициатива перекликается с процессами, которые параллельно происходят в США, Польше, Венгрии и других государствах, где есть сильны консервативные идеи.

«Я считаю, что люди, пропагандирующие идеи чайлдфри, то есть, умышленный отказ от рождения детей, не по медицинским показаниям, не из-за социальных проблем, а как сознательный стиль жизнь, должны нести за это ответственность. Те, кто сознательно пропагандирует отказ от традиционной семьи, также должны нести за это ответственность», — отмечает Волошин.

Он подчеркнул, что это является вопросом выживания Украины и украинского народа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский советовал соотечественникам бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина, передает «Газета.ру».