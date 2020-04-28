В Госдуме оценили возможность продления режима самоизоляции в России на год

Москва, 28 апреля. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин оценил возможность продления режима самоизоляции из-за пандемии COVID-19 на целый год.

В эфире телеканала «Россия 1» депутат отметил, что подобное решение невозможно, поскольку оно может привести к куда более серьезным последствиям, чем сам вирус.

«У нас есть какой-то период, в течение которого мы методом карантина стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие — говорят о том, что целый год мы будем жить или мы будем все лето в этой ситуации, и надо все ужесточать и ужесточать, — это совершенно невозможно», — подчеркнул Затулин.

По данным на вечер 27 апреля, число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн человек, передает «Газета.ру» со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса. Всего зафиксировано 208 тыс. летальных случаев, выздоровели почти 879 тыс. пациентов.

В России в общей сложности зафиксирован 87 147 случаев заражения коронавирусом, умерли 797 пациентов, выздоровели 7 346 человек.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что ограничительные меры можно будет изменить после 12 мая, передавал RT. По ее словам, режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим еще один, чтобы «закрепить» результат.