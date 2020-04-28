Киев выделил $222 млн на пособия по безработице

Киев, 28 апреля. Правительство Украины приняло решение выделить шесть миллиардов гривен (222 миллиона долларов) на нужды Фонда общеобязательного государственного социального страхования. Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, эти средства пойдут на выплаты пособий по безработице. Соответствующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства.

«Принятое постановление позволит решить две цели: обеспечить реальную помощь тем людям, которые, к сожалению, уже потеряли работу, а также помочь работодателям с выплатой заработных плат их работникам и тем самым предупредить увольнение», — отреагировал на решение кабинета министров глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Кроме того, украинский Кабмин утвердил порядок использования выделенных средств. Они будут использованы для повышения минимального размера пособия, на помощь уволенным по собственному желанию, а также на выплату всем безработным. Отмечается, что уволенные и безработные смогут получать помощь с первого дня, а не с 91-го и седьмого соответственно, как было ранее.

Также выплаты будут получать представители малого и среднего бизнеса для покрытия расходов на рабочих, которые из-за карантина были переведены на сокращенный рабочий день.

Напомним, что на днях в ходе экстренного заседания правительство Украины одобрило положение, согласно которому каждый украинец, лишившийся из-за карантина пандемии COVID-19 работы и стабильного заработка, сможет получить от государства разовую материальную помощь в размере минимальной оплаты труда.