Американские биологи открыли «зомбирующий» пчел вирус

Вашингтон, 28 апреля. Американские биологи выяснили, что поражающий пчел вирус IAPV умеет менять их поведение, из-за чего рабочие особи покидают свой улей и пытаться тайно проникнуть в соседние колонии.

«Заражение вирусом IAPV повышает вероятность того, что переносящие его особи будут приняты в чужие колонии пчел. Каким-то образом они обходят внимание стражей улья, чего пчелы обычно никогда не демонстрируют», — заявил профессор университета штата Иллинойс Адам Долезал.

По словам профессора, вирус IAPV обладает продвинутым арсеналом средств, который позволяет «зомбировать» пчел. После заражения пчелы быстро теряют подвижность и умирают, из-за чего может погибнуть весь улей.

Наблюдая за больными пчелами, ученые прикрепили к брюшкам нескольких сотен насекомых специальные маячки, передает ТАСС. Выяснилось, что внутри своего улья больные пчелы старались не взаимодействовать с сородичами. Однако, приближаясь к входу в чужую колонию, их поведение резко менялось: они активно контактировали с другими пчелами, из-за чего вирус быстро распространялся.

Отметим, в марте сообщалось, что ученые установили, что танцевальный язык, с помощью которого общаются пчелы, имеет разные диалекты и зависит от региона обитания летающих насекомых. Основная часть исследований проводилась на территории Индии. Там есть природные зоны, в которых сосуществуют разные виды пчел, в том числе восточные, карликовые и гигантские. Они могут преодолевать разные расстояния и танцевать с характерными для каждого вида особенностями.