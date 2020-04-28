Двое бойцов ВСУ погибли из-за перевернутого мангала

Луганск, 28 апреля. Украинский военный, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал пожар, в результате которого погибли два его сослуживца, сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Отмечается, что трое военнослужащих 2-й мотострелковой роты 30-й бригады распивали спиртные напитки. После чего сержант Бабич и старший солдат Морозовский уснули в автомобильном кунге (кузов универсальный нулевого габарита), а их сослуживец солдат Алексеюк опрокинул мангал с углями, который вызвал возгорание.

«В результате возникшего пожара оба военнослужащих погибли, также были уничтожены более 40 наименований различного военного имущества в том числе три тепловизионных прицела «Пульсар», четыре телефонных аппарата «ТА-57», 10 радиостанций «Моторола» и зарядные устройства к ним», — сообщает представитель Народной милиции ЛНР.

По его данным, СБУ и офицеры военной службы правопорядка Украины проводят проверки по факту происшествия.

В Народной милиции ЛНР отмечают, что из-за низкого морально-психологического состояния украинских силовиков участились случаи дезертирства и самоубийств в рядах ВСУ.

Ранее Осадчий сообщал, что трое украинских военных из 93-й бригады были ранены при неосторожном обращении с оружием. В этот момент они были пьяны.

До этого стало известно, что пьяный боец ВСУ во время празднования Пасхи устроил стрельбу из гранатомета, в результате которой ранил себя и двух сослуживцев.