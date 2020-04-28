Самоизолировавшиеся жители Барселоны поют песни Цоя

Барселона, 28 апреля. Жители Барселоны развлекают себя во время пандемии коронавируса песнями Виктора Цоя и группы «Кино». Испанская девушка разместила в YouTube ролик с песней «Когда твоя девушка больна», который стремительно набирает популярность.

Видео открывается следующей фразой: «Шел 36-й день карантина, и испанцы начали петь по-русски». Автор ролика Нурия Мар, живущая в Барселоне, изучает русский язык и говорит, что по-настоящему влюблена в него. В условиях карантина она приобщила к нему своих друзей и близких.

Они поучаствовали в съемках видео, записав по отрывку из песни дистанционно, из своих квартир. Испанцы старались не только пропевать строчки композиции на русском, но и демонстрировать смысл текста при помощи мимики, жестов и реквизита.

Видеоролик уже успел набрать свыше 400 тыс. просмотров в YouTube.

Ранее Министерство здравоохранения Испании сообщало, что в стране выздоровели после заражения коронавирусом более 100 тыс. пациентов, передает «Газета.ру». За минувшие сутки из медучреждений были выписаны 2,1 тыс. человек, скончался 331 пациент. Общее число инфицированных в Испании составляет около 220 тыс. человек.

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Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».