В США призвали закрыть вузы для китайских студентов

Вашингтон, 28 апреля. Американский сенатор-республиканец Том Коттон предложил закрыть студентам из Китая дорогу в вузы США, потому что, по его мнению, в основном это дети китайских чиновников. Таким образом политик хочет ответить КНР за распространение COVID-19.

В интервью телеканалу Fox News республиканец отметил, что ситуация с пандемией повлияла на то, как сегодня китайцев воспринимают в США.

«Китай американцы воспринимают как государство-изгой. И не только американцы — наши союзники со всего мира», — заявил он.

По его мнению, в этих условиях Штаты должны вернуть производство из Китая на свою территорию. В особенности, в сфере фармацевтики и медицинской промышленности.

При этом он добавил, что американцы, пострадавшие от коронавируса, могут засудить китайцев, передает ИноТВ.

«Мы можем остановить поток китайских студентов в наши университеты, которые едут сотнями тысяч. Многие из них — дети китайских чиновников-коммунистов. И это все — лишь верхушка айсберга тех последствий, которые должен ощутить Китай», — пригрозил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай необходимо привлечь к ответственности, если будет доказано, что он намеренно способствовал распространению коронавируса нового типа. Он добавил, что Соединенные Штаты проводят собственное расследование причин возникновения пандемии.

По мнению американских властей, замалчивание проблемы Китаем привело к распространению заболевания на весь мир. При этом каких-либо доказательств данной версии событий Вашингтон не предоставил.

Как передавал RT, на следующий день после заявления Трампа представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что Пекин осуждает попытки США переложить на Пекин ответственность за возникновение глобальной пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что нет доказательств того, что вирус имеет рукотворное происхождение или распространялся намеренно.