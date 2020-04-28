Брэд Питт высмеял слова Трампа о скором создании вакцины от COVID-19

Вашингтон, 28 апреля. Американский актер Брэд Питт опубликовал ролик, в котором спародировал ученого и главного инфекциониста США Энтони Фаучи в скетч-шоу Saturday Night Live. Последний как-то пошутил, что хотел бы посмотреть, как в новом сезоне программы его сыграет знаменитый голливудский актер. Брэд Питт таким образом исполнил просьбу ученого, сняв пародийное видео в условиях самоизоляции.

В ролике актер сидит за столом в седом парике и очках, изображая Фаучи, и комментирует последние высказывания президента США Дональда Трампа о вспышке коронавируса. В качестве комментария слов Трампа о том, что пандемия исчезнет в США «как чудо», Питт говорит:

«Чудо — это, конечно, замечательно. Кто не любит чудеса? Но они не должны быть планом «А». Даже Салли (пилот Чесли Салленбергера, который совершил аварийную посадку на воду реки Гудзон. — Прим.ФАН.) до последнего планировал приземлиться в аэропорту».

Также Питт высмеял слова Трампа о скором создании вакцины против коронавируса.

«Какая интересная фраза, Относительно всей истории Земли?», — задался вопросом Питт.

Он объяснил, что фразу «относительно скоро» можно трактовать по-разному и большинство людей едва сочтут срок в полтора года – наиболее вероятный срок для создания вакцины – подходящим под слова американского президента.

В конце видео Питт поблагодарил Энтони Фаучи, а также всех работников американской системы здравоохранения за борьбу с коронавирусом.

Напомним, что ранее о провале американской медицины в борьбе с коронавирусом писала газета The New York Times. В представлении издания, пандемия коронавируса привела к «краху концепции исключительности США». Авторы статьи с прискорбием признали, что рейтинги «готовности стран к опасным эпидемиям», в которых США традиционно занимали первые строчки, оказались дутыми. COVID-19 высветила неприглядную изнанку американской системы здравоохранения и, шире, государственной системы контроля заболеваний, оказавшихся неспособными ни предотвратить, ни эффективно бороться с опасной инфекцией.