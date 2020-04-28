Валуев рекомендовал футболисту Фролову уехать в «Лумумбу»

Москва, 28 апреля. Бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев предложил голкиперу футбольного клуба «Крылья Советов» Евгению Фролову уехать «в Лумумбу» после критики действий властей в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Какие-то общие слова без аргументации. Та самая власть, которая держит его под колпаком, платит ему деньги», — отметил Валуев.

Также парламентарий негативно отнесся к словам Фролова о налогах. Валуев заявил, что меры в отношении неплательщиков налогов в большинстве государств одинаковые.

«Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов. Пусть он найдет такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется», — говорит депутат.

Также Валуев прокомментировал слова футболиста о якобы намерении властей «чипировать» население страны. По его словам, человек сам себя добровольно «чипирует», используя смартфоны. Валуев подчеркнул, что сейчас можно узнать месторасположения человека даже с примитивным телефоном.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что руководство ФК «Крылья Советов» накажет Евгения Фролова за нашумевшее интервью. Отмечается, что вратарь будет наказан в соответствии с клубным положением о дисциплинарных взысканиях.