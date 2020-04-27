Ракова рассказала о результатах применения нового метода лечения COVID-19 в РФ

Москва, 27 апреля. Российские медики испытывают новый метод лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, использования плазмы донора позволяет быстро улучшать состояние пациентов с коронавирусом.

Она отметила, что медики пока не наблюдают каких-либо осложнений или побочных эффектов при лечении COVID-19 таким способом.

«Болезнь протекает гораздо легче», — заметила Ракова.

По ее словам, на данный момент плазма применяется для лечения только критически тяжелых больных. Пока что плазмы не хватает на всех, но она надеется, что с каждым днем будет увеличиваться как количество выздоровевших, так и количество доноров.

Ракова объяснила, что в крови выздоровевших есть антитела, поэтому переливание плазмы переболевших доноров позволяет использовать ее для лечения пациентов с коронавирусом. Сдать плазму может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал системы стимулирующих выплат: за сдачу 150 миллилитров плазмы доноры получат 1250 рублей, а за сдачу 600 миллилитров – пять тысяч рублей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 207 тысяч человек.