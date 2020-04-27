Ученые выяснили, что заставляет человека чесаться

Москва, 27 апреля. Группе зарубежных ученых во главе с дерматологом Джилом Йосипович удалось выяснить, как конкретно устроены биологические механизмы, отвечающие за чувство облегчения после почесывания.

Авторы исследования проанализировали активность различных зон мозга во время почесывания при помощи функционального магнитного резонанса.

Выяснилось, что почесывание подавляло активность передней и задней поясных извилин коры головного мозга, которые отвечают за восприятие боли, а также за связанные с ней воспоминания. Чем больше длилось почесывание, тем меньшая активность наблюдалась в этих зонах мозга.

Исследователи пришли к выводу, что почесывание может подавлять эмоциональные компоненты зуда и таким образом приносить облегчение. При этом навязчивое желание продолжать почесывание может быть связано с тем, что оно повышает активность не только в болевом центре, но и в префронтальной коре, которая отвечает за навязчивые действия.

Ранее специалисты Колумбийского университета установили, что причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы. По их данным, передавала «Газета.ру», от бессоницы в мире страдают около 30% людей. Во время исследования выяснилось, что чем больше в рационе респондентов было рафинированных углеводов, особенно сахара, тем чаще у них развивалась бессонница. Те, кто потреблял много овощей и фруктов (но не фруктовых соков), страдали от бессонницы реже.

Основная причина бессонницы — стрессы и психические расстройства. Также ее могут вызвать заболевания с выраженным болевым синдромом и другими неприятными ощущениями (зуд, жар и так далее).