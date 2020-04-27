Постпред Ульянов раскритиковал США за цинизм в ситуации с СВПД

Вена, 27 апреля. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал циничными утверждения США о приверженности ядерной сделке и намерениях Вашингтона в этой связи восстановить санкции ООН против Ирана.

По его словам, американская сторона утверждает, что остается участником СВПД и поэтому имеют право по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН начать механизм восстановления санкций ООН против Ирана.

«Тот факт, что США давно вышли из сделки и пытаются ее развалить, к делу, мол, не относится. Цинизм просто зашкаливает», — пишет Михаил Ульянов у себя в Twitter.

Ранее The New York Times сообщало, что госсекретарь США Майк Помпео разрабатывает план, позволяющий использовать отдельные положения из ядерной сделки с Ираном, из которой Вашингтон формально вышел в 2018 году, чтобы продлить эмбарго на вооружения в отношении Тегерана или восстановления еще более жестких санкций.

По данным издания, Помпео пойдет по этому пути, если Совбез ООН не станет продлевать эмбарго на поставки оружия Ирану. The New York Times отмечает, что РФ и Китай вероятнее всего наложат вето на попытку возобновить эмбарго. Тогда США попробуют заявить, что они формально остаются участником СВПД, несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа. В роли формального участника соглашения Вашингтон скажет, что Тегеран его нарушает, так как производит больше ядерного топлива, чем прописано в договоре.

«Мы готовы применить все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение оружейного эмбарго в СБ ООН», — приводит слова источника NYT «Газета.ру».

Недавно замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена риторикой Вашингтона в адрес Тегерана из-за возможного обстрела иранских катеров в Персидском заливе