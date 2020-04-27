Липецк, 27 апреля. Старшая медсестра и два заместителя главврачей липецких больниц были уволены за нарушение правил работы с пациентами, инфицированными коронавирусом. Об этом сообщает администрация области.

«Ряд кадровых решений принят в отношении липецких медиков, которые не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, случаи халатности персонала были зафиксированы в Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице. По данным властей, для предотвращения распространения инфекции во всех медицинских учреждениях были приняты противоэпидемические меры. Так, в областной больнице временно закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, а четвертая больница Липецка приостановила работу отделения пульмонологии.

По каждому из случаев занесения инфекции проведены служебные расследования. В Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед», были уволены заместитель главного врача по медицинской части и старшая медицинская сестра. В Липецкой областной клинической больнице уволили заместителя главного врача по эпидемиологическим вопросам.

Согласно последним данным, в Липецкой области зарегистрированы 330 случаев коронавирусной инфекции нового типа. 67 человек выздоровели, еще два – скончались.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 207 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.