Pampers отказался сотрудничать с Тодоренко

Москва, 27 апреля. Высказывание телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии уже лишило ее контрактов с J7 и Pepsi. Об отказе сотрудничать со звездой шоу «Орел и решка» заявил и бренд подгузников Pampers.

Компания Procter & Gamble заявила, что все бренды, включая Pampers, выступают категорически против любых проявлений насилия.

«Мы одинаково обеспокоены как словами Регины Тодоренко, так и направленной на нее агрессией даже после публичного извинения. В текущей ситуации мы не видим возможности продолжить сотрудничество с Региной», — говорится в сообщении P&G.

Отмечается, что средства, предназначавшиеся на рекламную кампанию с Тодоренко, будут направлены на помощь семьям, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями.

Напомним, что скандал вокруг Регины Тодоренко разгорелся после ее заявления о том, что женщины могут быть виноваты в домашнем насилии. Слова телеведущей вызвали бурную критику среди общественности. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года», ряд брендов отказался от сотрудничества с ней. Критика ведущей продолжается, несмотря на ее официальные извинения. В своем видео с извинениями Тодоренко подчеркнула, что выступает против домашнего насилия и какого-либо насилия вообще, передает RT. Она назвала свои формулировки некорректными, а также попросила подписчиков подсказать, чем она может помочь в данной ситуации.