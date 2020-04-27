В США хотят лечить коронавирус лекарством от изжоги

Нью-Йорк, 27 апреля. Американские врачи в Нью-Йорке приступили к испытаниям лекарства от изжоги, чтобы изучить его эффективность в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным телекомпании, несколько нью-йоркских больниц начали испытания лекарств от изжоги, которые содержат в составе вещество фамотидин. Предполагается, что оно может оказаться действенным как средство для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Сейчас в испытаниях принимают участие 187 пациентов в 23 больницах города. По оценкам врачей, свое согласие на прием этого вещества могут дать как минимум 1,2 тысячи больных.

По предварительным данным, первые результаты действия препарата будут получены уже через несколько недель. Если врачам удастся доказать эффективность фамотидина для борьбы с коронавирусом, то его широкое применение будет налажено в кратчайшие сроки, считает специалист крупнейшего в мегаполисе оператора медицинских услуг Northwell Health Кевин Трейси.

Пока у специалистов нет достоверных данных об эффективности данного препарата в лечении вызываемого коронавирусом заболевания. Как отмечает CNN, эксперты ссылаются на неопубликованные результаты исследований, согласно которым в Китае пациенты зараженные коронавирусом якобы легче переносили заболевание, принимая фамотидин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 207 тысяч человек.