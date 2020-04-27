СК РФ внес ясность в ситуацию с делом из-за сноса памятника Коневу

Москва, 27 апреля. Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в связи со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге по существующей на момент совершения деяния статье, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она говорит, что некоторые СМИ сообщили, что СК квалифицировал инцидент по новой статье УК, согласно которой предусматривается ответственность за уничтожение и повреждение воинских памятников, вступившей в силу в апреле этого года, якобы применив обратную силу уголовного закона.

«Мнение о квалификации произошедшего является ошибочным. СК возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье УК 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России», — отмечает Петренко.

Представитель подчеркнула, что данная статья действует с 2014 года, поэтому речи о применении обратной силы уголовного закона, быть не может.

Напомним, что 3 апреля власти одного из районов Праги демонтировали памятник маршалу Коневу. По словам инициаторов сноса, монумент будет перенесен в музей памяти ХХ века.

Ранее глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Прага готова к переговорам с Москвой о передаче российской стороне памятника маршалу Коневу, передает RT. По его словам, с позиции чешского МИД важно, чтобы выполнялись обязательства договора о дружественных отношениях с РФ от 1993 года.