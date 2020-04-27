Поклонники Деревянко пришли в восторг от фото его избранницы

Москва, 27 апреля. Поклонники актера Павла Деревянко пришли в восторг от его новой фотографии с возлюбленной Дарьей Мясищевой.

Как сообщает портал «7дней», личная жизнь Деревянко могла бы стать сценарием фильма с хэппи-эндом: после многочисленных романов артист нашел свое счастье с бизнесмувен Дарьей, у которой сейчас своя пекарня. Пара начала официально жить вместе только спустя три года после знакомства.

После рождения первой дочки СМИ сообщали, что пара рассталась, однако в 2014 году Деревянко объявил о рождении второй дочери. Сейчас все они живут вместе, актер называет Дарью своей женой и обожает дочек.

Поклонники пары отмечают, что Дарья выглядит просто неприлично молодо. При этом, согласно данным в Сети, ей исполнилось 44 года.

Деревянко опубликовал в Instagram новое совместное фото, где он нежно обнимается с Дарьей.

«Вот всегда смотрю на вашу жену и думаю: она у вас вообще совершеннолетняя?!» — написала одна из поклонник актера.

Комментарий рассмешил Деревянко, в ответ он оставил два эмодзи: огонь и смеющийся до слез смайлик.

Большинство фоловеров артиста оставили лестные комментарии в адрес влюбленной пары.

«Паша, у Вас классная жена! Такая естественная, без пафоса и фальши! Очень вам подходит!! Живите долго, счастливо и нескучно!» — написал пользователь под ником malisheva.di.

«Замечательная и красивая пара! Спасибо за позитив!» — добавила alena_iovenko.

Другие отметили, что избранница актера выглядит очень естественно, что выгодно отличает ее от однообразных светских львиц.