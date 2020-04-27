Башаров обратился к хейтерам, пишущим про него гадости под фото трехлетнего сына

Москва, 27 апреля. Актер Марат Башаров попросил подписчиков в Instagram не писать свои суждения о его отношениях с экс-женой Екатериной Архаровой под фотографиями их трехлетнего сына.

«У меня к вам, друзья, большая просьба: не могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на странице, где размещено фото Марселя — плода любви «насильника» и «жертвы насилия», а оставлять свои комментарии под этим посланием», — заявил Башаров в видеообращении.

Напомним, что бывшая жена актера Екатерина Архарова обвиняет его в нанесении побоев. По словам Башарова, до женитьбы он знал о тяге Екатерины к алкоголю. Однако натерпевшись ее пьяных выходок, актер подал на развод, в результате чего Архарова устроила скандал. Тогда, по словам самого Башарова, он ей «врезал».

Подписчики призывают не травить актера из-за скандальной истории.

«Талантливый артист. Ну оступился... Теперь давайте все его загнобим... Мне кажется, он все осознал... А вообще чужая семья потемки... И копаться в ней неблагодарное дело», — пишет @mss_88.88. «Марат, гадость написать, много ума не нужно! Я, честно говоря, тоже после последних событий избивания жен, была в ужасе, фильмы с вашим участием перестала смотреть, но после передачи с Лерой, мнение изменилось! Это ваша жизнь, удачи и любви, миритесь с женой, прекрасный у вас малыш!» — отмечает @vishniakova7695. «Крепись, дураков много в своей жизни не могут разобраться и лезут обсуждать», — прокомментировала @_julia_molleker.

Башаров и Архарова сыграли свадьбу в мае 2014 года, а в октябре уже была госпитализирована. Она обвинила мужа в том, что он сломал ей нос. В марте следующего года они развелись.