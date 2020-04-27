Пентагон рассекретил кадры с НЛО

Вашингтон, 27 апреля. Видеозаписи ВМС США, на которых запечатлено «воздушное явления», классифицированное властями страны, как «неопознанное», были официально опубликованы американским министерством обороны. Такая информация содержится в пресс-релизе, который выпустил Пентагон в этот понедельник.

Необычные кадры были сняты экипажами американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Все ролики уже оказывались в открытом доступе из-за «несанкционированной публикации» в 2007 и 2017 годах. Руководство ВМС США также признало их подлинность.

«По итогам тщательного анализа министерство установило, что одобренная [Пентагоном] публикация этих незасекреченных видеозаписей не раскрывает каких-либо важных возможностей или систем [ВС США]. Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — пояснили в пресс-службе Министерства обороны США.

Согласно тексту пресс-релиза, воздушные явления на видео можно охарактеризовать, как «неопознанные».

Напомним, что в 2017 году Пентагон впервые официально признал существование «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз» (Advanced Aviation Threat Identification Program), призванной изучать информацию о неопознанных летающих объектах.

Программа стартовала в 2007 году. Сообщается, что в 2012 году ее официально закрыли. Оборонное ведомство США потратило на отслеживание НЛО за это время 22 млн долларов.