В уголовное законодательство РФ необходимо внедрить понятие «информационная диверсия»

Распространение коронавируса в РФ и публикация в Сети большого количества ложной информации, проведение спецопераций по обрушению работы госорганов, актуализировали проблему пересмотра и расширения понятия «диверсия». Национальному законодательству может понадобиться введение нового термина – «информационная диверсия» для привлечения преступников к ответственности.

«Информационная диверсия» — новая угроза для РФ

Понятие «диверсия» в российском законодательстве раскрыто в статье 281 УК РФ. Согласно диспозиции уголовной нормы, под указанным термином понимают взрыв, поджог или иные действия, направленные на разрушение или повреждение различных инфраструктурных объектов. Законодатель акцентирует внимание на причинении вреда транспорту и\или транспортным сетям, средствам связи, объектам жизнеобеспечения. Анализ и правовая квалификация показывают, что к «диверсии» относятся, прежде всего, как к военному понятию, под которым понимается физическое уничтожение или повреждение объекта, повлекшее экономический вред или угрозу подрыва обороноспособности страны. Если проще, то это остановка деятельности через физическое воздействие.

Однако столь узкое, сугубо военное понимание «диверсии» не отвечает требованиям времени. За последние полвека произошел мощный скачок информационных технологий, выразившийся в развитии медиа (соцсети, СМИ, мессенджеры), увеличении скорости передачи информации и облегчении доступа к тиражированию сведений любому жителю, имеющему доступ в Интернет. Прогресс был настолько мощным, что скорость распространения опередила скорость анализа инфопотока, ответной реакции и принятия мер по прекращению ее тиражирования. Информация стала оружием, способным оказывать серьезное психологическое, политическое, экономическое воздействие на людей, отдельные госорганы и целые государства. Сегодня информационное воздействие всерьез изучается в политологических, социологических, военных научных кругах, а в обиход прочно вошло понятие «гибридная война».

О том, как новости, слухи используются в рамках международных конфликтов, мы ранее затрагивали при освещении проблемы по необходимости противодействия «информационному терроризму» и работе с нарративами. ФАН выступал с инициативой усилить роль «Национального антитеррористического комитета» (НАК), а также внести поправки в национальное законодательство, расширив понятие «террористическая деятельность» и проработав понятийный аппарат. Проработка НПА дала бы возможность завести в правовое поле деятельность злоумышленников, использующих информационные технологии во вред. При этом прозападные и зарубежные НКО, иностранные СМИ утратили бы возможность распространять дезинформацию и формировать «необъективную картину мира».

В контексте этой же темы стало актуальным и затрагивание проблемы расширения понятия «диверсия», а может и внедрения в законодательство нового термина «информационная диверсия», так как развитие технологий дало возможность заинтересованным лицам использовать информацию для проведения локальных диверсионных операций без физического воздействия. То есть сегодня, чтобы остановить деятельность предприятия, государственных органов, больниц или частных компаний не нужно ничего поджигать, затапливать или взрывать. Для причинения экономического вреда достаточно запустить фейк, слух или организовать атаку на коммуникационную сеть.

Ущерб от «диверсионных операций»

Борьба с пандемией COVID-19 в России удобный пример для демонстрации проблемы. В начале апреля произошел сбой в работе горячей линии по коронавирусу в Краснодарском крае. Позже в Сети появились сообщения, что организатором DDoS-атаки мог быть Лев Гяммер — член штаба скандального блогера Алексея Навального. Подобные действия больше всего напоминают диверсию — на это указал известный российский журналист Владимир Соловьев.

Со стороны это выглядит как некое хулиганство, но по факту это была информационная диверсия, которая привела к остановке работы государственного ведомства. Телефонные провода резать физически не пришлось, специалисты просто перегрузили инфозапросами сеть. Здесь можно углядеть причинение экономического ущерба, в том числе за счет привлечения специалистов, которые заново наладили связь. В перспективе в таких ситуациях может возникнуть и опосредованный вред, выразившийся в неоказании своевременной помощи больным коронавирусом. Тех, кому хватило бы простых медикаментов для лечения на дому, придется госпитализировать. Содержания коек, покупка лекарств для больниц, оплата времени врачей – это деньги.

Фейки о нехватке средств индивидуальной защиты, распространяемый «Альянсом Врачей», блогером Алексеем Навальным и другими оппозиционными силами, тоже причиняют ущерб. Дезинформация создает угрозу затраты дополнительных денег на решение проблемы, которой по факту не существует. Например, на производство и доставку СИЗ в больницы, где все средства есть в наличии.

Это простые, местечковые примеры, с которыми в России уже столкнулись. Но если на проблему посмотреть шире, то угроза намного серьезней. Обратим внимание, что в сегодняшней ситуации быстрого распространения COVID-19, власти принимают экстренные меры реагирования. Например, закрывают на карантин целые отделения больницы, подъезды домов, если поступает информация о контакте одного человека с зараженным коронавирусом. Что мешает в сложившихся обстоятельствах злоумышленникам устроить диверсию по аналогии с телефонными звонками хулиганов, которые в 2018-2019 году сообщали о минировании судов и торговых центров, сообщив о наличии коронавирусного больного? Таким образом можно создать риск остановки крупного завода, оборонного предприятия, министерства, парламента.

Все это актуализирует проблему слишком узкого понимания «диверсия». Требование времени диктует необходимость расширения понятия и включения в 281 статью УК РФ термина «информационная диверсия». Словосочетание «иные действия», прописанное в действующей норме, должно быть конкретизировано. Необходима такая же работа как и в случае с расширения понятия «террористическая деятельность». Возможно «информационную диверсию» и вовсе стоит рассматривать как проявление терроризма, а к работе нужно подключать специалистов НАК.

Нужно ли вводить в Уголовный кодекс России понятие «информационная диверсия»? Как привлечь к ответственности тех, кто распространяет фейки и целенаправленно совершает атаки на ресурсы? Федеральное агентство новостей узнало мнение депутатов Госдумы.

Милонов: Команда Навального провоцирует людей на неадекватные действия

Распространение заведомо ложных сведений о заболевании COVID-19 и ситуации в стране в условиях пандемии может иметь последствия более серьезные, чем в обычной жизни. На это обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Повышенная накаленность обстановки провоцирует, возможно, на более резкую и не всегда даже адекватную реакцию в обществе. Поэтому сейчас, как никогда, очень важно, чтобы у нас в России соблюдалось и защищалось право людей на свободу слова и информации. Такие как Алексей Навальный эту свободу воруют. Подменяют ее своей, достаточно оголтелой пропагандой не высшего качества. Могу сказать, что надо предпринимать более серьезные меры по привлечению к ответственности тех, кто сейчас пытается создать политический какой-то авторитет, используя эту нестабильную ситуацию в обществе», — сказал Виталий Милонов в комментарии ФАН.

Тиражируемые вбросы и фейки заметно снижают эффективность принимаемых в обществе мер по борьбе с эпидемией, считает парламентарий. Милонов призвал бороться с информационными атаками так называемой «оппозиции».

«Я искренне считаю: если мы перестанем вот так спокойно позволять этим гражданам что-либо делать, то добьемся стабилизации информационной обстановки. Сейчас люди хотят получать информацию о том, как идет борьба с коронавирусной инфекцией, какие меры предпринимает общество. Заведомо ложными сведениями команда Навального провоцирует людей на неадекватные действия и неадекватную реакцию. У людей может возникнуть паника. Явно, это сделано, чтобы в обществе нарушился некий гражданский покой», — объяснил парламентарий.

Евгений Федоров: Врагов Отечества надо изолировать от общества

Атаки на информационные ресурсы, в том числе и произошедшее с горячей линией в Краснодарском крае, — действия, направленные на ухудшение жизни людей. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Надо смотреть по конкретному результату. В данном случае — по работе этой линии. Кто-то не дозвонился, например, в это время, и вследствие этого умер. И привлекать просто к уголовной ответственности по полной программе», — сказал парламентарий в комментарии ФАН.

Нужно ли вводить для таких преступлений понятие «информационной диверсии» в законодательство — пока вопрос.

«У нас действует законодательство, которое, в принципе, такого рода случаи учитывает. Может быть, это просто вопрос правоприменительной практики. Надо понимать, что вся эта история с вирусом лишь отчасти медицинская. По большей части, в ней политика — фактор внешнего удара по России с соответствующими политическими целями. И поэтому, когда тот же Навальный или другие представители «пятой колонны» создают дополнительные усугубления, удары, они это делают именно в рамках политической задачи. Им за это платят деньги из Вашингтона», — сказал Евгений Федоров.

По мнению депутата, ответственность для таких людей надо ужесточать.

«Надо резко повышать к ним внимание, ужесточать ответственность, именно как врагов Отечества. На период особого положения их надо просто изолировать от общества. Потому что они будут гадить ежедневно, беспрерывно. У них такая работа. Они к этому готовились десятки лет, учились во всяких Йелях до этого и тому подобное», — резюмировал Евгений Федоров.

Андрей Исаев: DDoS-атаки должен расследовать СК

Член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Исаев обратил внимание: распространение фейков и совершение атак на ресурсы — разные вещи как по содержанию, так и по правовой оценке.

«Что касается DDoS-атак, которые, к сожалению, имеют место быть, — это преступление, относящееся к сфере киберпреступлений. Оно должно расследоваться Следственным комитетом, и должна наступать неотвратимая ответственность для тех, кто его совершает. То, что преступление совершается в условиях пандемии, является, безусловно, отягчающим вину обстоятельством», — сказал Андрей Исаев в комментарии ФАН.

В борьбе с распространением фейковой информации Госдума уже сделала ряд шагов. В конце марта Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе. Наказание может составить вплоть до пяти лет лишения свободы.